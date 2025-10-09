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7.3
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Житель Нью-Йорка на все 100
7.3
Житель Нью-Йорка на все 100
, 2025
The New Yorker at 100
США / документальный / 18+
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Джулианна Мур
Дэвид Ремник
Self - Editor
Франсуаза Мули
Self - Art Editor
Nick Paumgarten
Self - Staff Writer
Paul Moakley
Self - Exec. Producer, New Yorker Video Dept.
Молли Рингуолд
Self - Actor, Writer
Апарна Нанчерла
Self - Writer, Comedian
Ронни Чиэн
Self - Actor, Comedian
Сара Джессика Паркер
Self - Actor, Producer, Publisher
Roz Chast
Self - Staff Cartoonist
Emma Allen
Self - Cartoon Editor
Режиссер
Маршал Керри
Композитор
Х. Скотт Салинас
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
5 декабря 2025
Премьера в мире
9 октября 2025
Производство
Apatow Productions, Marshall Curry Productions LLC
Другие названия
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Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 2 декабря 2025
Отзывы о фильме
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