Джулианна Мур
Награды
Награды и номинации Джулианны Мур
Julianne Moore
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джулианны Мур
Оскар 2015
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2000
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Franca Sozzani Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2002
Лучшая актриса
Победитель
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
Золотая малина 2016
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший поцелуй
Номинант
Сандэнс 2001
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Берлинале 2003
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
