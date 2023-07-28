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Киноафиша Новости Зловещий Николас Кейдж поет и танцует в отрывке из триллера «Схватка с дьяволом»

Зловещий Николас Кейдж поет и танцует в отрывке из триллера «Схватка с дьяволом»

28 июля 2023 12:36
Зловещий Николас Кейдж поет и танцует в отрывке из триллера «Схватка с дьяволом»

Картина уже в российских кинотеатрах.

Прокатная компания Global Film выпустила дублированный отрывок из криминального триллера «Схватка с дьяволом». В представленном фрагменте показано, как эксцентричный герой Николаса Кейджа включает в забегаловке диско-композицию Алисии Бриджес I Love the Nightlife и начинает зловеще подпевать и вытанцовывать. В это время персонаж Юэля Киннамана, прикованный наручниками к столу, шокировано наблюдает за происходящим.

В центре сюжета фильма — обыкновенный водитель, чей очередной рабочий день в одночасье превращается в сплошное безумие, когда к нему в машину подсаживается странный вооруженный человек. Загадочный незнакомец уверенно утверждает, что сегодня протагонист заплатит за все, что совершил в прошлом. Ошарашенный таким поворотом событий таксист всячески пытается убедить киллера, что он простой трудяга, но так ли это на самом деле? Впереди у героев долгая ночная поездка.

Режиссером картины выступил израильский кинематографист Юваль Адлер, создатель фильмов «Тайны, которые мы храним», «Связной» и «Вифлеем». Оригинальный сценарий написал Люк Парадайз («Затерянный на горе в штате Мэн»). Критический рейтинг одобрения ленты на агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 62%.

«Схватка с дьяволом» вышла в российские кинотеатры 20 июля, а на прошлой неделе официально состоялся цифровой релиз.

Фото: RLJE Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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