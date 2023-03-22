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Вышел трейлер криминального триллера «Один день в шкуре льва» с Дж К Симмонсом и Фрэнком Грилло

22 марта 2023 10:29
Вышел трейлер криминального триллера «Один день в шкуре льва» с Дж К Симмонсом и Фрэнком Грилло

Фильм о киллере-неудачнике выйдет на экраны в начале апреля.

Студия Lionsgate представила трейлер криминального триллера «Один день в шкуре льва».

Главную роль исполнили Скотт Каан («Тринадцать друзей Оушена»), сын звезды «Крестного отца» Джеймса Каана. Также в фильме снялись Фрэнк Грилло («Ламборгини: Человек-легенда»), Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»), Марианн Рендон («Во тьме») и Вирджиния Мэдсен («Болотная тварь»).

В центре сюжета — неумелый наемный убийца Джеки Пауэрс (Каан), посланный расправиться с хитроумным ковбоем Уолтером Боггсом (Симмонс), задолжавшим деньги крупному криминальному авторитету. Герой настигает свою цель в закусочной, но в итоге проваливает задание и сбегает, попутно взяв в заложницы эксцентричную официантку Лолу (Рендон). Джеки признается ей, что взялся за убийство Уолтера лишь ради денег, которые срочно нужны ему для того, чтобы спасти от тюрьмы своего сына. Лола предлагает герою украсть деньги у ее богатой умирающей матери Валери (Мэдсен).

Постановщиком картины выступил Джон Своб, наиболее известный по лентам «Страна сладостей» и «Повелители улиц». Сценарий написал сам Каан, который также является исполнительным продюсером проекта.

Премьера «Одного дня в шкуре льва» состоится 4 апреля.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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