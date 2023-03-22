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Киноафиша Новости У создателей сериала «Шершни» есть идеи для потенциальных спин-оффов

У создателей сериала «Шершни» есть идеи для потенциальных спин-оффов

22 марта 2023 16:41
У создателей сериала «Шершни» есть идеи для потенциальных спин-оффов

Они подчеркнули, что согласятся на создание сторонних проектов, только если они будут «иметь смысл».

Шоураннеры сериала «Шершни» Эшли Лайл и Барт Никерсон поделились, что у них есть несколько задумок для будущих спин-оффов. В новом интервью для The Hollywood Reporter дуэт заявил, что возможность появления сторонних проектов полностью зависит от запроса телеканала Showtime:

«Мы знаем, что Showtime заинтересованы в создании сторонних проектов. И мы, конечно, не закрыты для таких предложений. Но они должны иметь смысл. У нас есть пара идей».

«Шершни» повествуют о школьной женской команде по футболу, потерпевшей авиакатастрофу в лесах Онтарио. Стремясь любой ценой выжить в дикой местности, героини начинают медленно сходить с ума и превращаться в разрозненные общины каннибалов. На данный момент сериал продлен на третий сезон. Ранее Лайл заявила, что команда распланировала сюжет шоу плоть до потенциального пятого сезона.

В настоящее время к выходу готовится второй сезон. Некоторые критики уже успели посмотреть новые серии и оценили их достаточно высоко: продолжение шоу получило 100% одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на основе 23 рецензий. Премьера второго сезона «Шершней» состоится на Showtime уже послезавтра, 24 марта.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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