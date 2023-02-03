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Киноафиша Новости Сыщик раскрывает страшное преступление из далекого прошлого в трейлере сериала «Черный снег»

Сыщик раскрывает страшное преступление из далекого прошлого в трейлере сериала «Черный снег»

3 февраля 2023 15:13
Сыщик раскрывает страшное преступление из далекого прошлого в трейлере сериала «Черный снег»

Детективное расследование ведет звезда «Викингов» Трэвис Фиммел.

В сети появился дебютный трейлер многосерийного криминального детектива «Черный снег». Ведущую роль в шоу сыграл звезда «Викингов» и «Воспитанных волками» Трэвис Фиммел.

Отправной точкой сюжета станет шокирующее убийство 17-летней школьницы Изабель Бейкер в маленьком австралийском городке. Трагедия произошла в 1994 году и буквально потрясла население общины островов Южного моря. Преступник остался на свободе, потому что дело так и не смогли довести до финала. Спустя четверть века ужасающая история вновь обретает актуальность. На этот раз за дело берется методичный сыщик Джеймс Кормак (Фиммел) — он полон решимости раскрыть преступление и наказать виновника.

В остальной актерский состав вошли Джеммасон Пауэр, Молли Фатноуна, Иден Кэссиди, Эрик Томсон, Ким Джинджелл, Александр Инглэнд, Роберт Карлтон, Даниэла Фариначчи, Люси Белл и музыкант Зигги Рамо. Автором идеи и сценаристом выступает Лукас Тейлор («Доктор Хэрроу»). В разработке истории также принимали участие Беатрикс Кристиан («Сердца и кости») и Бойд Квакавут («Черная комедия»). Режиссурой серий занимались Сиан Дейвис («Лето на серфе») и Мэттью Савилл («Пианино»).

Первые два эпизода «Черного снега» выйдут 23 февраля на канале Sundance Now и сервисе AMC+. Остальные серии будут выходить в еженедельном формате.

Фото: Sundance Now
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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