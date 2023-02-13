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Киноафиша Новости Стивен Спилберг объяснил, почему он не жалеет об отказе снимать «Гарри Поттера»

Стивен Спилберг объяснил, почему он не жалеет об отказе снимать «Гарри Поттера»

13 февраля 2023 15:49
Стивен Спилберг объяснил, почему он не жалеет об отказе снимать «Гарри Поттера»

Постановщик отклонил это предложение ради своей семьи.

Стивен Спилберг заявил, что не жалеет о том, что некогда отказался снимать фильм «Гарри Поттер и философский камень». В недавнем публичном разговоре с индийским кинематографистом С. С. Раджамули («RRR: Рядом ревет революция») Спилберг сказал, что пожертвовал шансом поучаствовать в создании крупнобюджетной серии картин ради своей семьи:

«Опыт того, как конфликт между искусством и семьей может разрывать человека изнутри, мне пришлось пережить достаточно поздно. В те времена я уже зарекомендовал себя как режиссер. Кейт Кэпшоу и я начали создавать семью, у нас появились дети. И тут мне предложили взяться за работу, во время выполнения которой я должен был жить в другой стране четыре или пять месяцев и не видеть своих родных каждый день… Совершение подобного выбора — это просто уничтожающий опыт. Было несколько проектов, в которых я решил не участвовать. В частности, я решил отказаться от съемок первого «Гарри Поттера», чтобы провести полтора года со своей семьей, со своими подрастающими маленькими детьми. Конечно, это отличная франшиза, но сегодня, оглядываясь назад, я очень счастлив, что в тот момент остался со своей семьей».

Производство каждого фильма о «Гарри Поттере» требовало многомесячного совместного труда огромного количества специалистов. Поэтому Спилберг вовсе не лукавит, когда говорит, что такой проект занял бы у него много времени. Хотя мы можем только гадать, каким мог бы получиться «Гарри Поттер и философский камень» в его исполнении, большинство фанатов серии вполне довольны этой картиной в том виде, в котором она существуют сегодня.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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