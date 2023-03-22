Режиссер Чад Стахелски объяснил хронологию фильмов о Джоне Уике

Режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски рассказал о том, в каком временном промежутке разворачивается действие всех ее фильмов. В новом интервью для Collider постановщик заявил, что события первых трех частей серии происходят в рамках одной-полутора недель:

«Ну, мы прикинули, что события первых трех фильмов по времени это неделя или полторы недели, примерно так. И хотя это моя личная версия, я думаю, что Киану немного изменился к моменту начала четвертого фильма, поэтому он начинается где-то через полгода после предыдущего. Так что событиях всех фильмов укладываются в год. Если быть точнее, я бы сказал, что речь идет о семи-восьми месяцах».

Стахелски также признался, что команда всерьез задумывалась над хронологией франшизы, но на съемках второго фильма решила отдать этот вопрос на откуп самим зрителям:

«Я думаю, что это было во время работы над второй частью. Мы на самом деле думали о временных промежуткам между фильмами, но потом просто решили: «Ах, это глупо, мы просто позволим людям додумать это». Просто мы не знали, насколько сильно Джон пострадает в своем путешествии. А во время работы над третьим фильмом мы сказали себе: «Хорошо». В финале он упал со здания, так что мы подумали: «Он сломал бедро? Ему придется восстанавливаться шесть месяцев».

«Джон Уик 4» выйдет в российский прокат 23 марта.