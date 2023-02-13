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Киноафиша Новости Пенн Бэджли добивался сокращения интимных сцен в четвертом сезоне «Ты»

Пенн Бэджли добивался сокращения интимных сцен в четвертом сезоне «Ты»

13 февраля 2023 13:51
Пенн Бэджли добивался сокращения интимных сцен в четвертом сезоне «Ты»

По словам актера, он не хотел смущать свою жену.

Звезда сериала «Ты» Пенн Бэджли признался в том, что попросил шоураннеров Серу Гэмбл и Грега Берланти сократить количество интимных сцен в четвертом сезоне шоу. Будучи гостем подкаста Podcrushed, актер рассказал, что не хотел смущать свою жену Домино Керк обилием секс-сцен на экране и продолжать играть сугубо романтические роли:

«Я спросил создательницу шоу Серу Гэмбл: «Могу ли я больше не сниматься в интимных сценах?». Признаться, я принял решение сократить количество таких сцен для себя еще до съемок в «Ты». Я не думаю, что когда-либо упоминал об этом публично, но в один момент я просто задался вопросом: «Хочу ли я вернуться на карьерный путь исполнителя сугубо романтических ролей?». К тому же, я всегда очень ценил верность в любых отношениях, особенно в своем браке. Поэтому мне больше не хочется заниматься такими вещами».

По мнению Бэджли, хорошие мужские персонажи всегда выходят за рамки стереотипного романтического амплуа:

«Когда я думал над этой темой, мне пришлось задаться вопросом: смогу ли я продолжить карьеру, если откажусь от романтического амплуа? Подумайте о мужских персонажах, которые запали вам в душу. Многие ли из них являются исключительно романтическими героями? Чаще всего их сюжетные линии выходят далеко за рамки мелодрамы, не так ли? Поэтому я действительно не хочу стоять на одном месте».

По словам исполнителя, Гэмбл приняла его пожелания и замечания, внеся соответствующие правки в сценарий:

«Сера ни слова мне не возразила. Даже наоборот, она была очень рада, что я честно рассказал ей обо всем, что меня тревожит, и оценила мою прямоту. Она без замечаний приняла эти предложения и вскоре представила мне новую версию сценария, которая была просто феноменальна».

Первые пять серий четвертого сезона «Ты» уже доступны на Netflix. Премьера второй половины сезона состоится 9 марта.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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