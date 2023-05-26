Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик»

Квентин Тарантино поделился новыми сведениями о своем фильме The Movie Critic («Кинокритик»), который может стать последним проектом в его режиссерской карьере. В свежем интервью для Deadline Тарантино сообщил, что начнет «предварительный этап производства» в июне этого года, когда приступит к поиску актера на главную роль. По словам Тарантино, им станет артист в возрасте около 35 лет:

«Я еще не принял окончательного решения, но это будет человек приблизительно 35 лет. Он точно впервые исполнит главную роль в моем фильме. У меня уже есть свое представление о том, кто может сделать эту работу очень хорошо».

Режиссер также рассказал о главном герое будущего фильма, действие которого развернется в Южной Калифорнии в 1977 году. Картина будет основана на биографии кинокритик, который публиковался в одном порнографическом журнале. Тарантино читал эти тексты в юности, работая в сервисе обслуживания газетных вендинговых автоматов:

«Все эти газеты было невозможно читать, но потом появился один порнографический журнал с действительно интересным разделом кинокритики. Его автор писал о мейнстримных фильмах, он работал внештатным автором».

Тарантино признался, что очень высоко ценит тексты этого автора, напоминавшего ему известного радиоведущего Говарда Стерна и главного героя триллера «Таксист» (1976) Трэвиса Бикла:

«Мне кажется, он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии были чем-то средним между ранним Говардом Стерном и тем, кем мог бы стать Трэвис Бикл, если бы избрал профессию кинокритика. Просто вспомните, как Трэвис делал записи в своем дневнике».

Продолжив описывать стиль автора, Тарантино рассказал о том, что этому автору не был чужд юмор:

«Этот критик из порножурнала был очень забавным. Вы знаете, он был очень груб. Он часто ругался. Он использовал расистские оскорбления. Но его тексты были действительно веселыми. Он писал так, как будто ему было 55, хотя на самом деле ему было всего-то около 30–35 лет. Он умер ближе к концу четвертого десятка. Причина смерти долгое время отслаивалась неизвестной, но я провел несколько исследований и думаю, что она произошла из-за осложнений от алкоголизма».

Режиссер добавил, что в июне поедет в Лос-Анджелес, чтобы провести кастинг. Он также посетовал на то, что современные американские звезды уступили первенство в Голливуде иностранным актерам из Британии и Австралии:

«Я бы сказал, что по большей части американцы сдали свои позиции. Я думаю, сейчас наступили времена, когда несколько британцев стали известнее всех остальных актеров. Американцы уступили первенство. Когда я смотрю кино 1970-х, я хочу видеть Роберта Де Ниро, я хочу увидеть Аль Пачино, я хочу увидеть Стейси Кича. Я хочу видеть людей, которые отражают мою культуру».

Съемки «Кинокритика» начнутся позже в этом году.