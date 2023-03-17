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Комедийный сериал «Против всех» продлен на второй сезон

17 марта 2023 13:27
Комедийный сериал «Против всех» продлен на второй сезон

В продолжении главные герои решат придать беспредел застройщиков огласке, а дед Захар столкнется с новым врагом.

Стриминговый сервис Start и телеканал СТС объявили о том, что комедийный сериал «Против всех» был продлен на второй сезон. Премьера новых серий шоу состоится в этом году.

В продолжении к своим главным ролям вернутся Николай Добрынин («Чайки»), Сергей Лавыгин («Чебурашка»), Александра Урсуляк («Шифр»), Тимофей Елецкий («Трудные подростки») и Василина Юсковец («Ивановы-Ивановы»). К ним также присоединится Александра Ребенок («Happy End»).

Сериал повествует о попытках принципиального деда Захара Занозина (Добрынин) и его родных отстоять свой земельный участок в борьбе с городскими застройщиками. Коварные бизнесмены давно вырубили его любимый лес и осушили пруд. Ко всему прочему недовольные жильцы построенных многоэтажек не дают герою покоя, а его внук Богдан (Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Юсковец). Но упрямый пенсионер продолжает отстаивать право сохранить свой образ жизни несмотря ни на что.

Во втором сезоне Занозины продолжат вести войну с застройщиками за многострадальный участок. Они решат отправиться на популярное ток-шоу, чтобы придать творящийся на их земле беспредел широкой огласке. Кроме того, у деда Захара появится новый враг — жестокая и сумасбродная Барбара (Ребенок).

Точная дата релиза второго сезона «Против всех» пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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