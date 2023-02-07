Эван Рэйчел Вуд и Джош Гад сыграют сестру и брата в детективном фильме «Взрослые»

Картину о родственниках, которые находят труп в подвале родителей, поставит звезда «Билла и Теда».

Звезда «Билла и Теда» Алекс Уинтер уже давно переквалифицировался в режиссеры, а сейчас он готовится к съемкам своего очередного проекта в качестве постановщика. Как сообщает Deadline, в новой ленте Уинтера вместе с ним самим снимутся Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Джош Гад («Красавица и чудовище») и Энтони Кэрриган («Барри»).

Грядущая картина получила название «Взрослые» (The Adults). По жанру это будет криминальный детектив с элементами черной комедии. Оригинальный сценарий написал романист Майкл М.Б. Галвин («Миром правит толстый мальчик», «Фрик говорит о сексе»).

В центре сюжета окажутся взрослые брат и сестра Меган (Вуд) и Натан (Гад). Главные герои живут в современной Америке и едва сводят концы с концами. Их жизнь меняется после того, как они находят в подвале родительского дома давно захороненный труп неизвестного человека. В попытке разгадать тайну, они оказываются на очень скользкой криминальной дороже.

В производство фильма вовлечены студии Rocket Science и Many Rivers Productions. В данный момент проект готовят к продаже потенциальным прокатчикам на европейском кинорынке, который пройдет в рамках 73-го Берлинского международного кинофестиваля.