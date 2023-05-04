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Киноафиша Новости Эксклюзив: появился фрагмент из фильма «Банды Парижа» с Росси де Пальмой в роли Сары Бернар

Эксклюзив: появился фрагмент из фильма «Банды Парижа» с Росси де Пальмой в роли Сары Бернар

4 мая 2023 12:00
Эксклюзив: появился фрагмент из фильма «Банды Парижа» с Росси де Пальмой в роли Сары Бернар

Картина о молодой авантюристке, жаждущей мести.

Прокатная компания Capella Film поделилась с «Киноафишей» эксклюзивным дублированным отрывком из исторического триллера «Банды Парижа». В представленном фрагменте фигурирует легендарная французская актриса XX века Сара Бернар в исполнении музы Педро Альмодовара Росси де Пальмы. В сцене показано, как малолетние воры ловко обкрадывают знаменитость.

В центре сюжета — отказывающаяся принимать свою судьбу авантюристка из низов по имени Билли (Алис Исааз). Больше всего на свете она хочет отомстить за смерть своего родного брата. Надеясь осуществить задуманное, девушка внедряется в грозную банду «Апаши», являющуюся самой опасной криминальной группировкой французской столицы. Главная героиня намерена поэтапно разобраться со всеми виновными и добраться до главаря банды в лице харизматичного Хесуса (Нильс Шнайдер). Неожиданно для себя Билли проникается к бандиту романтическими чувствами, из-за чего ей придется сделать сложный выбор.

В исполнительский ансамбль картины вошли также Род Парадо, Жан-Люк Кушар, Эмили Гавуа-Кан, Брюно Лоше, Юго Бекер, Армель Абибу, Доминик Пинон и Уильям Прунк. Режиссером выступил Ромен Киро («Последний день Земли»), а сценарий вместе с ним написали Фанни Пеллю и Антуан Жонен.

Российская премьера «Банд Парижа» состоится уже сегодня, 4 мая.

Фото: Studio Exception
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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