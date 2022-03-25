Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II бегут от полиции и поют песню в новом трейлере боевика «Скорая»

«В плавании я уношусь далеко, в то место, о котором всегда слышал, это как сон, ветер несет меня, и скоро я стану свободным».

Студия Universal выпустила новый взрывной трейлер триллера «Скорая», который является ремейком одноименного датского фильма 2005 года. Режиссером американской версии выступил специалист по масштабным экшенам Майкл Бэй, ранее снявший «Армагеддон», «Перл-Харбор» и несколько частей «Трансформеров». Главные роли в картине сыграли Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II и Эйса Гонсалес.

По сюжету «Скорой», ветеран войны Шарп (Абдул-Матин II), отчаянно нуждающийся в деньгах для спасения больной жены, обращается за помощью к своему сводному брату Дэнни (Джилленхол), который не в последнюю очередь благодаря своей харизме сделал карьеру в преступном мире. Стремясь помочь Шарпу, Дэнни предлагает брату наведаться в банк, провернув крупнейшее ограбление в Лос-Анджелесе. Однако не все идет по плану. Убегая от полиции, Шарп и Дэнни захватывают машину скорой помощи, в которой оказываются медсестра Кэм Томпсон (Гонсалес), пытающаяся спасти тяжелораненого полицейского.

В новом трейлере можно увидеть массу эффектных сцен с автомобильными погонями, фирменные взрывы Бэя, а также комичный момент, когда Шарп и Дэнни, включив музыку в наушниках, затягивают песню Кристофера Кросса Sailing («В плавании»).

«Скорая» выйдет в прокат за рубежом 8 апреля 2022 года. В российских кинотеатрах фильм не покажут.