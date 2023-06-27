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Киноафиша Новости «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

27 июня 2023 14:00
«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

Кроме самих черепашек, на постерах запечатлены Сплинтер, Эйприл, Бибоп, Рокстеди и другие.

В сети появилась линейка постеров с персонажами стильного анимационного блокбастера «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Вместе с четверкой заглавных персонажей на колоритных афишах запечатлены все основные действующие лица с указанием звезд, которые их озвучили.

Голоса заглавным героям подарили Николя Канту (Леонардо), Брэйди Нун (Рафаэль), Шеймон Браун — младший (Микеланджело) и Миха Абби (Донателло). В актерском составе также задействованы Джеки Чан (Сплинтер), Сет Роген (Бибоп), Джон Сина (Рокстеди), Айо Эдебири (Эйприл О’Нил), Пол Радд (Мондо Гекко), Роуз Бирн (Кожеголовая), Айс Кьюб (Суперфлай), Джанкарло Эспозито (Бакстер Стокман), Майя Рудольф (Синтия Утром), Хэннибал Бересс (Дженгис Фрог), Натасия Димитриу (Шизолет) и рэпер Post Malone (Рэй Филлет).

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»: появились красочные постеры с главными героями

По сюжету, черепашки с рождения проживают в канализации Нью-Йорка. Чтобы завоевать доверие общества, они совершают разнообразные акты героизма. Несмотря на то, что у братьев самые искренние намерения, люди отказываются принимать их обыкновенными подростками. Ситуация может кардинально измениться из-за того, что над мегаполисом нависает очередная крупная угроза — происходит злодейский бунт и восстание мутантов.

Постановщиком многообещающего мультфильма от Paramount Pictures и Nickelodeon Movies выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»). Сценарий написали Брендан О’Брайэн («Соседи. На тропе войны») и Линдси Бир («Волшебный Орден»). Исполнительными продюсерами выступают Сет Роген и его постоянный партнер Эван Голдберг.

Премьера «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов» состоится 2 августа.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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