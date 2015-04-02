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Дрейф Дрейф
Киноафиша Фильмы Дрейф Отзывы о фильме «Дрейф»
Adrift / Open Water 2 Дрейф 2006 / Германия
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Дрейф»

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supkrovi 2 апреля 2015, 12:51
Самый плохой фильм всех времён и народов! Ура! Теперь я его использую как эталон хреновости. Во время просмотра всё ждёшь когдаже он закончится. Варианты выхода из ситуации существовали практически на любом этапе сюжета (по крайней мере в превой половине, пока ещё народ "был"). Совершенно согласен с мнением, что фильм по сути укладывается в ералаш и фитиль. При желании, конечно, его можно и на сериал растянуть разбавляя ещё больше воспоминаниями, истериками, спорами не о чём, "трогательными" моментами с "песнями" страдающих людей, видами на море, на солнце, на детишек и тд. Особенно понравилось, что чувак ночью нашёл в море нож, потерянный несколько часов назад. Наверно проще найти сокровища и затонувшие корабли. Но ему нужен был именно нож. Нужно ещё узнать про "основан на реальных событиях".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
supkrovi 2 апреля 2015, 12:51
Пардон. Потерял уверенность в том, что он нашёл-таки нож. Хотя достаточно того, что у него была такая мысль.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mortas 2 апреля 2015, 12:51
он не нашел нож, просто потом разбил маску и получился острый кусок из нее
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
deesson 2 апреля 2015, 12:51
Когда герои делают один глупый поступок, который влечёт за собой неприятности, это можно принять, но в этом фильме они совершают одну глупость за другой и каждая глупость глупее предыдущей.

Почему они прыгали поодиночке, когда эффективней было бы трём мужикам подставить руки под ногу девушке?

Почему по верёвке из трусов полез самый здоровый мужик, а не лёгкая девушка?

Про нож уже сказали...

А этот самоотверженный и наиглупейший поступок - плыть в открытый океан за помощью...

Вобщем глупый сценарий, глупый фильм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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