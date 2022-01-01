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Сладкая жизнь Сладкая жизнь
Киноафиша Фильмы Сладкая жизнь Сладкая жизнь, 1959: актеры и роли
La dolce vita Сладкая жизнь 1959 / Италия / Франция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Сладкая жизнь, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини Федерико Феллини Federico Fellini
В ролях
Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Анук Эме Анук Эме Anouk Aimée Анита Экберг Anita Ekberg Ивонн Ферно Андриано Челeнтано Ален Кюни Alain Cuny
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