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Сладкая жизнь
Сладкая жизнь, 1959: актеры и роли
La dolce vita
Сладкая жизнь
1959 / Италия / Франция
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Сладкая жизнь, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Марчелло Мастроянни
Marcello Mastroianni
Анук Эме
Anouk Aimée
Анита Экберг
Anita Ekberg
Ивонн Ферно
Андриано Челeнтано
Ален Кюни
Alain Cuny
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