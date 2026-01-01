Оповещения от Киноафиши
Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Награды и номинации фильма Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса
Награды и номинации фильма Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса 2007
Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2008
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший актер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
