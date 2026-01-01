Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса

2007

Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший актер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Квир-лев
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
