В ролях
Siju Wilson
Prakash Subrahamaniyam
Ashwin Kumar
Vivek Tarakan
Drishya Raghunath
Arundhathi Balan
Krisha Kurup
Ragitha Prkash
Ashwin Kumar
Vivek Tarakan
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Abhilash R Nair
Сценарист
Abhilash R Nair
Композитор
Гопи Сундар
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 21 минута
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
10 июля 2026
Премьера в мире
22 мая 2026
Дата выхода
|27 мая 2026
|Бахрейн
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|22 мая 2026
|Индия
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|U/A 16+
|27 мая 2026
|ОАЭ
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|27 мая 2026
|Оман
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|27 мая 2026
|Саудовская Аравия
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Бюджет
60 000 000 INR
Производство
Ezinematic Pictures, Wonder Moods Production, Mascat Movie Makers