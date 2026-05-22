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Постер фильма Dose
6.8
Dose - Трейлер
Киноафиша Фильмы Dose
6.8

Dose

, 2026
Dose
Индия / детектив, триллер
Трейлеры
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Постер фильма Dose
6.8
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Dose - Трейлер
Dose  Трейлер

В ролях

Siju Wilson
Prakash Subrahamaniyam
Джагадиш
Gopinathan Nair
Ashwin Kumar
Vivek Tarakan
Drishya Raghunath
Arundhathi Balan
Krisha Kurup
Ragitha Prkash
Krishna Shankar
Rony David Raj
Amala Rose
Ashwin Kumar
Vivek Tarakan
Rony David
С. В. Кришна Шанкар
Madhupal
Режиссер Abhilash R Nair
Сценарист Abhilash R Nair
Композитор Гопи Сундар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 июля 2026
Премьера в мире 22 мая 2026
Дата выхода
27 мая 2026 Бахрейн
22 мая 2026 Индия U/A 16+
27 мая 2026 ОАЭ
27 мая 2026 Оман
27 мая 2026 Саудовская Аравия
Бюджет 60 000 000 INR
Производство Ezinematic Pictures, Wonder Moods Production, Mascat Movie Makers
Другие названия
Dose

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb

Трейлеры фильма

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Dose - Трейлер
Dose Трейлер
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Отзывы о фильме

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