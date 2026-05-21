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Кечир мени
Кечир мени
, 2026
Кечир мени
Кыргызстан / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
0
Не пойду
1
В ролях
Уланбек Султангазиев
Амантур Мусаев
Дамира Шадиева
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Кыргызстан
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
21 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026
Кыргызстан
18+
Рейтинг фильма
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