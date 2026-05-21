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Постер фильма Кечир мени
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Кечир мени

, 2026
Кечир мени
Кыргызстан / драма / 18+
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Постер фильма Кечир мени
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В ролях

Уланбек Султангазиев
Амантур Мусаев
Дамира Шадиева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 мая 2026
Дата выхода
21 мая 2026 Кыргызстан 18+

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