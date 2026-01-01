Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Спустя четверть века после выхода оригинального фильма, этот сиквел представляет собой драму о платонической любви, ретроспективе жизни и воспоминаниях. Бывшие одноклассники снова встречаются в горах, и оказывается, что они мало изменились. Несмотря на прошедшие годы, мы все еще видим души мальчиков и девочек, знакомых нам по подростковой комедии «Подснежники и тузы»; детей, участвовавших в той легендарной лыжной трассе. Ностальгический юмор придает фильму горько-сладкий оттенок. «Оттаивание» рассказывает о жизни главных героев в период больших перемен.
|1 марта 1983
|Чехословакия