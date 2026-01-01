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Постер фильма Подснежники и тузы
7.2
Киноафиша Фильмы Подснежники и тузы
7.2

Подснежники и тузы

, 1983
Sněženky a machři
Чехословакия / комедия / 18+
Постер фильма Подснежники и тузы
7.2

О фильме

Спустя четверть века после выхода оригинального фильма, этот сиквел представляет собой драму о платонической любви, ретроспективе жизни и воспоминаниях. Бывшие одноклассники снова встречаются в горах, и оказывается, что они мало изменились. Несмотря на прошедшие годы, мы все еще видим души мальчиков и девочек, знакомых нам по подростковой комедии «Подснежники и тузы»; детей, участвовавших в той легендарной лыжной трассе. Ностальгический юмор придает фильму горько-сладкий оттенок. «Оттаивание» рассказывает о жизни главных героев в период больших перемен.

В ролях

Вацлав Копта
Radek Prevrátil
Радослав Бржобогаты
profesor Karda
Вероника Фрейманова
profesorka Hanka
Валентина Тиелова
profesorka Bozenka
Ева Еничкова
Marika Kardová
Павел Марек
instruktor Vláda Brtka
Jirina Jelenská
Ilona Svobodová
Michal Suchánek
Karel Mácha
Jan Antonín Duchoslav
Viky Cabadaj
Boris Halmi
Topic
Dan Sedivák
Novák
Режиссер Карел Смычек
Сценарист Радек Джон, Václav Erben, Ivo Pelant
Композитор Zdenek John
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 марта 1983
Дата выхода
1 марта 1983 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Snezenky a machri, Hóhányók és hóvirágok, Mot kvällen tämligen ostadigt, Schneeflöhe, Schneeglöckchen und Alleskönner, Sněženky a machři, Snowdrops and Aces

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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