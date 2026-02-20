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Постер фильма Balandrau: Where the Fierce Wind Blew
7.0
Киноафиша Фильмы Balandrau: Where the Fierce Wind Blew
7.0

Balandrau: Where the Fierce Wind Blew

, 2026
Balandrau, vent salvatge
Испания / боевик, приключения, драма
Пойду 0
Не пойду 1
Постер фильма Balandrau: Where the Fierce Wind Blew
7.0
Пойду 0
Не пойду 1

В ролях

Альваро Сервантес
Альваро Сервантес
Josep Maria
Бруна Кузи
Бруна Кузи
Mònica
Марк Мартинес
Siscu
Пеп Амброс
Пеп Амброс
Peo
Франческ Гарридо
Франческ Гарридо
Artur
Агата Рока
Matilde
Anna Moliner
Elena
Ян Буксадерас
Bernat
Rubén de Eguía
Adrián de Núñez
Carles Gilabert
Santi
Эдуардо Льоверас
Oriol
Режиссер Фернандо Трульольс
Сценарист Jordi Cruz i Serra, Даниэль Шлейф, Jordi Cruz
Композитор Арнау Бэтэллер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 февраля 2026
Дата выхода
5 ноября 2026 Россия
20 февраля 2026 Испания
Сборы в мире $1 517 108
Производство 3Cat, Balandrau Films, Crea SGR
Другие названия
Balandrau, vent salvatge, Balandrau: Where the Fierce Wind Blew, Balandrau, viento salvaje

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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