В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Фернандо Трульольс
Сценарист
Jordi Cruz i Serra, Даниэль Шлейф, Jordi Cruz
Композитор
Арнау Бэтэллер
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 59 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 февраля 2026
Дата выхода
|5 ноября 2026
|Россия
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|20 февраля 2026
|Испания
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Сборы в мире
$1 517 108
Производство
3Cat, Balandrau Films, Crea SGR
Другие названия
Balandrau, vent salvatge, Balandrau: Where the Fierce Wind Blew, Balandrau, viento salvaje