На протяжении двадцати лет режиссер Гуннар Йенсен снимал жизнь своего сына — от первых шагов, совместного путешествия по дикой природе до юношества, которое в конечном итоге приняло неожиданный для всех оборот. В игриво-ассоциативном и иронично-саморефлексивном портрете родительской неуверенности Гуннар затрагивает фундаментальный вопрос: где же все пошло не так? Как возможно, что самые близкие нам люди могут стать и самыми отстраненными? Нежное и беззаботное путешествие во внутренний мир двух мужчин охватывает несколько эпох и обнажает хрупкость моральных ценностей, которые их сформировали.