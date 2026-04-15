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Это история человека, которому угрожает смертельная болезнь, оценивающего свою жизнь (число 322 в названии фильма обозначает диагноз одного из видов рака). Он воспринимает свою болезнь как наказание за свои жестокие поступки в 1950-х годах. Столкнувшись с реальностью и пытаясь очиститься, он натыкается на барьер безразличия, отсутствия интереса и индивидуального и коллективного эгоизма. Ему предстоит примириться со своей болезнью, прошлым и настоящим.
|27 ноября 1970
|Чехословакия