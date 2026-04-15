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Постер фильма 322
6.9
Киноафиша Фильмы 322
6.9

322

, 1969
322
Чехословакия / драма / 18+
Постер фильма 322
6.9

О фильме

Это история человека, которому угрожает смертельная болезнь, оценивающего свою жизнь (число 322 в названии фильма обозначает диагноз одного из видов рака). Он воспринимает свою болезнь как наказание за свои жестокие поступки в 1950-х годах. Столкнувшись с реальностью и пытаясь очиститься, он натыкается на барьер безразличия, отсутствия интереса и индивидуального и коллективного эгоизма. Ему предстоит примириться со своей болезнью, прошлым и настоящим.

В ролях

Вацлав Логниский
Lauko
Люцина Винницкая
Marta
Йозеф Абргам
Peter
Мирослав Махачек
Lékar
Франтишек Цварик
Císnik
Яна Швандова
Dívka na tandému
Марта Рашлова
Михал Козуч
Карел Аугуста
Zdeněk Blažek
Микулас Ладизински
Elena Zvaríková
Режиссер Душан Ганак
Сценарист Душан Ганак, Ján Johanides, Ján Johanides, Natasa Tanská, Natasa Tanská
Композитор Ladislav Gerhardt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехословакия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 27 ноября 1970
Дата выхода
27 ноября 1970 Чехословакия
Производство Studio Hraných Filmov Bratislava
Другие названия
322, 322-es, Diagnosis 322

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 15 апреля 2026

Отзывы о фильме

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