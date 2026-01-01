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О персоне
Фильмография
Яна Швандова
Jana Švandová
Киноафиша
Персоны
Яна Швандова
Яна Швандова
Jana Švandová
Дата рождения
3 июля 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Пардубице, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
Распорядитель бала
(1978)
7.6
Сад
(1995)
7.1
Дачники
(2021)
Фильмография Яна Швандова
4.4
Мать в бегах
Matka v trapu
комедия, драма
2024, Чехия
7.1
Дачники
комедия
2021, Чехия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Букет
Kytice
драма, фэнтези, ужасы
2000, Чехия
7.6
Сад
Záhrada
комедия
1995, Чехия / Словакия / Франция
6.9
Опера нищих
Zebrácká opera
комедия, драма
1991, Чехословакия
6
На вольных хлебах
Volná noha
комедия
1989, Чехословакия
6.6
Magician
Mág
драма
1988, Чехословакия
6.9
Тень папоротника
Stín kapradiny
криминал, драма
1986, Чехословакия
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