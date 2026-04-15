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Постер фильма Адреналин
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Адреналин

, 2025
Россия / криминал / 18+
Постер фильма Адреналин

О фильме

Сюжет картины повествует о Хабибе, который после пятилетнего тюремного заключения пытается справиться с чувством вины за гибель ребенка. Его старший брат Шамиль оказывается в сложной ситуации, связанной с криминальным авторитетом Ибрагимом. Хабиб сталкивается с дилеммой: вернуться к криминальной жизни для спасения брата или сохранить свою свободу

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 27 апреля 2026
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