Отзывы о фильме
Александр Вакуленко 15 апреля 2026, 06:22
Где расписание ? Почему триллер другого фильма ? Где афиша ? А фильм просто супер !!!
Киноафиша.инфо 27 апреля 2026, 20:15
Главное, что фильм супер!
Сюжет картины повествует о Хабибе, который после пятилетнего тюремного заключения пытается справиться с чувством вины за гибель ребенка. Его старший брат Шамиль оказывается в сложной ситуации, связанной с криминальным авторитетом Ибрагимом. Хабиб сталкивается с дилеммой: вернуться к криминальной жизни для спасения брата или сохранить свою свободу