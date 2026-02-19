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Постер фильма Железо
Киноафиша Фильмы Железо

Железо

, 2026
Zhelezo
Казахстан / драма
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Постер фильма Железо
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О фильме

После нескольких лет заключения Владислав Макаров возвращается в родной город, где за время его отсутствия улицы окончательно погрузились во тьму. Подпольные бои без правил, наркотрафик и страх стали частью повседневной жизни. Всем этим из тени управляет криминальный авторитет по прозвищу Баха Черный. Понимая, кто такой Макаров и на что он способен, Баха решает использовать его прошлое и слабое место — младшего брата Константина. Через него Владиславу предлагают вернуться в мир подпольных боёв. Перед героем встаёт выбор: снова стать частью насилия или попытаться изменить правила игры изнутри. Согласившись выйти на ринг, Владислав начинает собственную опасную игру. Он намеренно избегает и победы, и поражения, разрушая схему, на которой держится подпольный бизнес. Его цель — положить конец боям и перекрыть наркотрафик, даже если для этого придётся пойти против всей преступной системы города. Сможет ли Владислав сломать «железные» правила криминального мира и остановить Баху Черного, не потеряв себя и своих близких — зритель узнает в фильме «Железо».

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026 Казахстан 18+

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Обновлено 18 февраля 2026

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