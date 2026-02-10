Детали фильма
Страна
Филиппины
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
14 мая 2026
Премьера в мире
10 февраля 2026
Дата выхода
|5 марта 2026
|Австралия
|
|
|27 марта 2026
|Великобритания
|
|
|27 февраля 2026
|Канада
|
|
|5 марта 2026
|Новая Зеландия
|
|
|19 февраля 2026
|ОАЭ
|
|18TC
|20 февраля 2026
|США
|
|NR
|12 марта 2026
|Сингапур
|
|
|11 февраля 2026
|Филиппины
|
|R-13
Сборы в мире
$311 925
Производство
Cornerstone Studios, Viva Films
Другие названия
The Loved One, Aquel amor, La persona amada, Ukochani, 愛在每一天