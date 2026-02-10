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Постер фильма The Loved One
7.0
Киноафиша Фильмы The Loved One
7.0

The Loved One

, 2026
The Loved One
Филиппины / драма, мелодрама
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Постер фильма The Loved One
7.0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Anne Curtis
Ellie
Jericho Rosales
Eric
Catriona Gray
Nicole
Jackie Lou Blanco
Evelyn
Joyce Ann Burton
Lucy
Adrian Alandy
Greg
Макс Эйгенман
Kyla
Mari Kaimo
Ted
Ian Pangilinan
Edward
Arabella Davao
Ethel
Режиссер Irene Villamor
Сценарист Irene Villamor
Композитор Len Calvo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 14 мая 2026
Премьера в мире 10 февраля 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Австралия
27 марта 2026 Великобритания
27 февраля 2026 Канада
5 марта 2026 Новая Зеландия
19 февраля 2026 ОАЭ 18TC
20 февраля 2026 США NR
12 марта 2026 Сингапур
11 февраля 2026 Филиппины R-13
Сборы в мире $311 925
Производство Cornerstone Studios, Viva Films
Другие названия
The Loved One, Aquel amor, La persona amada, Ukochani, 愛在每一天

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Отзывы о фильме

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