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Постер фильма Assi
7.3
Киноафиша Фильмы Assi
7.3

Assi

, 2026
Assi
Индия / драма, триллер
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Постер фильма Assi
7.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Мохаммед Зишан Айюб
Vinay
Advik Jaiswal
Parima and Vinay's Son
Kani Kusruti
Parima
Кумуд Мишра
Kartik
Манодж Пахва
Deepraj
Сима Пахва
Таапси Панну
Raavi
Суприя Патхак
Revathi
Vasudha
Насируддин Шах
Jatin Goswami
Inspector Sanjay
Ananya Goyal
Sana
Режиссер Анубхав Синха
Сценарист Анубхав Синха, Gaurav Solanki
Композитор Ранджит Барот
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $103 958
Производство Benaras Mediaworks, T-Series Films
Другие названия
Assi, 八十, Eighty (80)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Отзывы о фильме

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