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Assi
7.3
Assi
, 2026
Assi
Индия / драма, триллер
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О фильме
Расписание
Кадры
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Постеры
7.3
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В ролях
Мохаммед Зишан Айюб
Vinay
Advik Jaiswal
Parima and Vinay's Son
Kani Kusruti
Parima
Кумуд Мишра
Kartik
Манодж Пахва
Deepraj
Сима Пахва
Таапси Панну
Raavi
Суприя Патхак
Revathi
Vasudha
Насируддин Шах
Jatin Goswami
Inspector Sanjay
Ananya Goyal
Sana
Режиссер
Анубхав Синха
Сценарист
Анубхав Синха
,
Gaurav Solanki
Композитор
Ранджит Барот
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$103 958
Производство
Benaras Mediaworks, T-Series Films
Другие названия
Assi, 八十, Eighty (80)
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
11
голосов
6.7
IMDb
Обновлено 17 февраля 2026
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