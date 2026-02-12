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Можно ли вернуть любовь спустя 15 лет? Болот уехал на заработки, оставив жену Гульзат и десятилетнюю дочь Бегимай. Все эти годы Гульзат хранила ему верность и одна растила дочь. Услышав, что Бегимай готовится к свадьбе, а Гульзат принимает предложение от другого мужчины, Болот возвращается в Бишкек и начинает разрушать выстроенную жизнь семьи. Его внезапное появление приводит к череде смешных и трогательных ситуаций, в которых прошлое сталкивается с настоящим.
|12 февраля 2026
|Кыргызстан
|14+