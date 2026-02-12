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Постер фильма Махабатым
Киноафиша Фильмы Махабатым

Махабатым

, 2026
Махабатым
Кыргызстан / комедия
Пойду 10
Не пойду 0
Постер фильма Махабатым
Пойду 10
Не пойду 0

О фильме

Можно ли вернуть любовь спустя 15 лет? Болот уехал на заработки, оставив жену Гульзат и десятилетнюю дочь Бегимай. Все эти годы Гульзат хранила ему верность и одна растила дочь. Услышав, что Бегимай готовится к свадьбе, а Гульзат принимает предложение от другого мужчины, Болот возвращается в Бишкек и начинает разрушать выстроенную жизнь семьи. Его внезапное появление приводит к череде смешных и трогательных ситуаций, в которых прошлое сталкивается с настоящим.

В ролях

Аскат Сулайманов
Альбина Имашова
Арнис Кыдырмышев
Жибек Бактыбекова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 Кыргызстан 14+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 февраля 2026

Отзывы о фильме

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