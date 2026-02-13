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Постер фильма Brunch for Beginners
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Киноафиша Фильмы Brunch for Beginners
5.6

Brunch for Beginners

, 2026
Brunch for beginners
Болгария / комедия
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Постер фильма Brunch for Beginners
5.6
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Vladimir Ampov
Self - Grafa
Жаклин Дочева
Maya
Stoyan Doychev
Ohrana
Валентина Каролева
Zhana
Орлин Павлов
Krum
Stiliyan Stoyanov
Presiyan
Александра Сырчаджиева
Rosena
Stefan Valdobrev
Dimitar
Режиссер Яна Титова
Сценарист Яна Титова, Victoria Radoslavova
Композитор Vladimir Ampov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026 Болгария C
Сборы в мире $355 751
Производство NO BLINK Pictures I
Другие названия
Brunch for beginners, Брънч за начинаещи

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 февраля 2026

Отзывы о фильме

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