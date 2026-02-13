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Brunch for Beginners
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Brunch for Beginners
, 2026
Brunch for beginners
Болгария / комедия
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Vladimir Ampov
Self - Grafa
Жаклин Дочева
Maya
Stoyan Doychev
Ohrana
Валентина Каролева
Zhana
Орлин Павлов
Krum
Stiliyan Stoyanov
Presiyan
Александра Сырчаджиева
Rosena
Stefan Valdobrev
Dimitar
Режиссер
Яна Титова
Сценарист
Яна Титова
,
Victoria Radoslavova
Композитор
Vladimir Ampov
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026
Болгария
C
Сборы в мире
$355 751
Производство
NO BLINK Pictures I
Другие названия
Brunch for beginners, Брънч за начинаещи
Еще
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
13
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 февраля 2026
Отзывы о фильме
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