Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александра Сырчаджиева Aleksandra Sarchadjieva
Киноафиша Персоны Александра Сырчаджиева

Александра Сырчаджиева

Aleksandra Sarchadjieva

Дата рождения
20 мая 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
София, Болгария
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Искусство падения 7.9
Искусство падения (2022)
Портнихи 7.2
Портнихи (2007)
Brunch for Beginners 5.8
Brunch for Beginners (2026)

Фильмография Александра Сырчаджиева

Жанр
Год
Brunch for Beginners 5.8
Brunch for Beginners Brunch for beginners
комедия 2026, Болгария
Билеты
Искусство падения 7.9
Искусство падения Izkustvoto da padash
драма 2022, Болгария
Портнихи 7.2
Портнихи Shivachki
драма 2007, Болгария
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Пембе, Доа — кто следующий? Героини из «Клюквенного щербета» пропадают по вине одной-единственной женщины
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше