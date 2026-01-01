Оповещения от Киноафиши
Александра Сырчаджиева
Aleksandra Sarchadjieva
Дата рождения
20 мая 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
София, Болгария
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Искусство падения
(2022)
7.2
Портнихи
(2007)
5.8
Brunch for Beginners
(2026)
Билеты
Фильмография Александра Сырчаджиева
5.8
Brunch for Beginners
Brunch for beginners
комедия
2026, Болгария
Билеты
7.9
Искусство падения
Izkustvoto da padash
драма
2022, Болгария
7.2
Портнихи
Shivachki
драма
2007, Болгария
