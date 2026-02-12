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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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4.3
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Kdyz se zhasne
4.3
Kdyz se zhasne
, 2026
Kdyz se zhasne
Чехия / комедия
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Faraz Alam
Amir
Nikol Bártíková
Michaela Dolezelová
Vendula
Vlasta Hartlová
Петра Гржебичкова
Nina
Kristína Jurková
Войтех Котек
Vaclav
Jaroslav Krejcí
Simona Lewandowská
Kiki
Томаш Машталир
Richard
Vendula Novakova
Мартин Пехлат
Cenda
Режиссер
Andy Fehu
Сценарист
Michal Balaz
,
Michaela Dolezelová
,
Roman Vencl
Композитор
Michal Supák
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026
Чехия
Бюджет
€1 400 000
Сборы в мире
$1 317 152
Производство
Love.Frame
Другие названия
Kdyz se zhasne, Keď sa zhasne
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Рейтинг фильма
4.3
Оцените
15
голосов
4.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 10 февраля 2026
Отзывы о фильме
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