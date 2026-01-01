Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартин Пехлат
Martin Pechlát
Мартин Пехлат
Мартин Пехлат
Martin Pechlát
Дата рождения
30 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Скука в Брно
(2003)
6.8
Элемент, Шампунь, Точка и Карел
(2021)
6.5
Засуха
(2024)
Фильмография Мартин Пехлат
Жанр
Все
Биография
Документальный
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2021
2016
2015
2006
2003
Все
15
Фильмы
15
Актер
15
Šviháci
Šviháci
драма
2026, Чехия
Kdyz se zhasne
Kdyz se zhasne
комедия
2026, Чехия
5.5
Что-то для чего-то
Neco za neco
комедия, драма
2025, Чехия
Смотреть трейлер
4.4
Мать в бегах
Matka v trapu
комедия, драма
2024, Чехия
6.5
Засуха
Sucho
драма
2024, Чехия
5.9
Актриса
Janzurka
документальный
2024, Чехия / Словакия
Смотреть трейлер
3.7
Три принцессы
Tri princezny
семейный
2024, Чехия / Словакия / Германия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.2
Ядовитый газ
Hadí plyn
драма
2023, Чехия / Румыния / Словакия
6
Aristokratka ve varu
Aristokratka ve varu
комедия
2023, Чехия
6.8
Элемент, Шампунь, Точка и Карел
Prvok, Sampon, Tecka a Karel
комедия
2021, Чехия
5.9
Оккупация
Okupace
комедия, драма
2021, Чехия
5.5
Волк из Королевских Виноград
Vlk z Královských Vinohrad
биография, драма, комедия
2016, Чехия / Словакия / Франция
Смотреть трейлер
6.4
Семейный фильм
Rodinny film
драма
2015, Чехия / Германия / Словения / Франция / Словакия
6.2
Участники турпоездки
Úcastníci zájezdu
комедия
2006, Чехия
6.9
Скука в Брно
Nuda v Brne
комедия, драма, мелодрама
2003, Чехия
