Мартин Пехлат Martin Pechlát
Мартин Пехлат

Martin Pechlát

Дата рождения
30 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Скука в Брно 6.9
Скука в Брно (2003)
Элемент, Шампунь, Точка и Карел 6.8
Элемент, Шампунь, Точка и Карел (2021)
Засуха 6.5
Засуха (2024)

Фильмография Мартин Пехлат

Жанр
Год
Šviháci
Šviháci Šviháci
драма 2026, Чехия
Kdyz se zhasne
Kdyz se zhasne Kdyz se zhasne
комедия 2026, Чехия
Что-то для чего-то 5.5
Что-то для чего-то Neco za neco
комедия, драма 2025, Чехия
Смотреть трейлер
Мать в бегах 4.4
Мать в бегах Matka v trapu
комедия, драма 2024, Чехия
Засуха 6.5
Засуха Sucho
драма 2024, Чехия
Актриса 5.9
Актриса Janzurka
документальный 2024, Чехия / Словакия
Смотреть трейлер
Три принцессы 3.7
Три принцессы Tri princezny
семейный 2024, Чехия / Словакия / Германия
Смотреть трейлер
Ядовитый газ 4.2
Ядовитый газ Hadí plyn
драма 2023, Чехия / Румыния / Словакия
Aristokratka ve varu 6
Aristokratka ve varu Aristokratka ve varu
комедия 2023, Чехия
Элемент, Шампунь, Точка и Карел 6.8
Элемент, Шампунь, Точка и Карел Prvok, Sampon, Tecka a Karel
комедия 2021, Чехия
Оккупация 5.9
Оккупация Okupace
комедия, драма 2021, Чехия
Волк из Королевских Виноград 5.5
Волк из Королевских Виноград Vlk z Královských Vinohrad
биография, драма, комедия 2016, Чехия / Словакия / Франция
Смотреть трейлер
Семейный фильм 6.4
Семейный фильм Rodinny film
драма 2015, Чехия / Германия / Словения / Франция / Словакия
Участники турпоездки 6.2
Участники турпоездки Úcastníci zájezdu
комедия 2006, Чехия
Скука в Брно 6.9
Скука в Брно Nuda v Brne
комедия, драма, мелодрама 2003, Чехия
