Супружеская пара похожая на Бонни и Клайда замешана в мелких махинациях, происходящих в нью-йоркском районе "Адская кухня" на Манхетанне в середине 1970-х годов.
СтранаСША
Продолжительность1 час 41 минута
Год выпуска2006
Бюджет$5 000 000
Сборы в мире$171 339
ПроизводствоMedia Talent Group, Möbius Entertainment
Другие названия
.45, Calibre 45, 0.45, .45 - A bosszú íze, .45 - A Vitória é a Vingança, .45: La victoria es su esperanza, 45 калібр, Calibre. 45, Epikindyni omorfia, Kaliber 45, Επικίνδυνη ομορφιά, Калибр .45, Калибър 45, ポイント45