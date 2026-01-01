Оповещения от Киноафиши
Калибр .45

Калибр .45

.45 18+
О фильме

Супружеская пара похожая на Бонни и Клайда замешана в мелких махинациях, происходящих в нью-йоркском районе "Адская кухня" на Манхетанне в середине 1970-х годов.

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2006
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $171 339
Производство Media Talent Group, Möbius Entertainment
Другие названия
.45, Calibre 45, 0.45, .45 - A bosszú íze, .45 - A Vitória é a Vingança, .45: La victoria es su esperanza, 45 калібр, Calibre. 45, Epikindyni omorfia, Kaliber 45, Επικίνδυνη ομορφιά, Калибр .45, Калибър 45, ポイント45
Режиссер
Gary Lennon
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Аиша Тайлер
Аиша Тайлер
Сара Стрэйндж
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
