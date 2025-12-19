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Постер фильма Без мундира
5.9
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5.9

Без мундира

, 1988
Bez mundira
СССР / драма / 18+
Постер фильма Без мундира
5.9

О фильме

Начальник Первомайской железной дороги на первом этапе перестройки, случайно узнав, что его хотят снять с работы, решает осуществить давно задуманный им эксперимент - пустить по путям сверхтяжелый состав...

В ролях

Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Nikolay Sviblov
Андрей Николаев
Dmitriy Zvonaryov
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Pyotr Shukhov
Иосиф Рыклин
Shlapobergskiy
Владимир Кашпур
Владимир Кашпур
Pyotr Trakov
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Valeriy Pavlovich
Герман Колушкин
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Ольга Машная
Ольга Машная
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Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Валерий Филатов
Юрий Оськин
Акылбек Мураталиев
Режиссер Дмитрий Светозаров
Сценарист Горохов, Александр Сергеевич
Композитор Андрей Макаревич, Александр Викторович Кутиков, Александр Викторович Зайцев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1988
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Bez mundira, Без мундира

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 19 декабря 2025

Отзывы о фильме

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