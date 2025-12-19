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Без мундира
5.9
Без мундира
, 1988
Bez mundira
СССР / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.9
О фильме
Начальник Первомайской железной дороги на первом этапе перестройки, случайно узнав, что его хотят снять с работы, решает осуществить давно задуманный им эксперимент - пустить по путям сверхтяжелый состав...
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В ролях
Анатолий Васильев
Nikolay Sviblov
Андрей Николаев
Dmitriy Zvonaryov
Виктор Проскурин
Pyotr Shukhov
Иосиф Рыклин
Shlapobergskiy
Владимир Кашпур
Pyotr Trakov
Петр Щербаков
Valeriy Pavlovich
Герман Колушкин
Filin
Ольга Машная
Dyuymovochka
Юрий Кузнецов
Валерий Филатов
Юрий Оськин
Акылбек Мураталиев
Режиссер
Дмитрий Светозаров
Сценарист
Горохов, Александр Сергеевич
Композитор
Андрей Макаревич
,
Александр Викторович Кутиков
,
Александр Викторович Зайцев
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1988
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Bez mundira, Без мундира
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Обновлено 19 декабря 2025
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