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5.2
Киноафиша Фильмы Любовь и вино
5.2

Любовь и вино

, 2025
Love and Wine
ЮАР / комедия, мелодрама / 18+
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5.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Масали Бадуза
Amahle Philliso
Тандо Табет
Lena
Bongile Mantsai
Owethu Sityebi Snr
Ntobeko Sishi
Owethu 'Ovee' Sityebi Jnr
Thandolwethu Zondi
Nathi Maseko
N'kone Mametja
Memo
Gregan Aherin
Joel Cohen
Жак Бессенджер
Desmond
Casey B. Dolan
Board Member 1
Десмонд Дьюб
Bab'Tom
Режиссер Amanda Lane
Сценарист Бруно Гаротти, Зелипа Зулу, Amanda Lane, Darrel Bristow-Bovey, Sylvio Gonçalves
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ЮАР
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 декабря 2025
Премьера в мире 5 декабря 2025
Производство Quizzical Pictures
Другие названия
Love and Wine, Amor y vino, Aşk ve Şarap, Egy pohár szerelem, Love + Wine, Miłość i wino, 醇爱恋曲, Amor + Vinho, Amor e Vinho

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 2 декабря 2025

Отзывы о фильме

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