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5.4
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Khajuraho Dreams
5.4
Khajuraho Dreams
, 2025
Khajuraho Dreams
Индия / приключения, драма / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.4
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Джонни Антони
Радж Арджун
Арджун Ашокан
Шринатх Бахаси
Chandhunadh
Сайджу Куруп
Aditi Ravi
Сохан Сенулал
Шарафудхин
Dhruvan
Ameya Mathew
Angel
Raksha Raj
Режиссер
Manoj Vasudev
Сценарист
Сетху
Композитор
Гопи Сундар
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
5 декабря 2025
Дата выхода
5 декабря 2025
ОАЭ
18TC
Производство
Good Line Productions, MARS Productions
Другие названия
Khajuraho Dreams
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
11
голосов
2.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 2 декабря 2025
Отзывы о фильме
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