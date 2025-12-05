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Постер фильма Khajuraho Dreams
5.4
Киноафиша Фильмы Khajuraho Dreams
5.4

Khajuraho Dreams

, 2025
Khajuraho Dreams
Индия / приключения, драма / 18+
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Постер фильма Khajuraho Dreams
5.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Джонни Антони
Радж Арджун
Арджун Ашокан
Шринатх Бахаси
Chandhunadh
Сайджу Куруп
Aditi Ravi
Сохан Сенулал
Шарафудхин
Dhruvan
Ameya Mathew
Angel
Raksha Raj
Режиссер Manoj Vasudev
Сценарист Сетху
Композитор Гопи Сундар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 декабря 2025
Дата выхода
5 декабря 2025 ОАЭ 18TC
Производство Good Line Productions, MARS Productions
Другие названия
Khajuraho Dreams

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
2.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 2 декабря 2025

Отзывы о фильме

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