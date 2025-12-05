Рождество наступило! Приходите отпраздновать праздники с Бингом... в кинотеатр! Познакомьтесь с Ники... очаровательным кузеном Сулы, и откройте подарки вместе с Бингом, Флопом и их друзьями! Пико желает вам всем счастливого Рождества. Приходите рисовать листья в лесу вместе с Аммой, посмотреть кукольное представление Бинга и Сулы и насладиться грандиозным финалом особенных рождественских историй! Так что, вперёд! Давайте праздновать вместе — погнали, погнали, погнали, погнали!
|5 декабря 2025
|Польша