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Постер фильма Рождество и другие истории Бинга
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Рождество и другие истории Бинга

, 2020
Bing's Christmas & Other Stories
Ирландия / 18+
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Постер фильма Рождество и другие истории Бинга
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О фильме

Рождество наступило! Приходите отпраздновать праздники с Бингом... в кинотеатр! Познакомьтесь с Ники... очаровательным кузеном Сулы, и откройте подарки вместе с Бингом, Флопом и их друзьями! Пико желает вам всем счастливого Рождества. Приходите рисовать листья в лесу вместе с Аммой, посмотреть кукольное представление Бинга и Сулы и насладиться грандиозным финалом особенных рождественских историй! Так что, вперёд! Давайте праздновать вместе — погнали, погнали, погнали, погнали!

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 5 декабря 2025
Дата выхода
5 декабря 2025 Польша
Сборы в мире $163 271
Другие названия
Bing's Christmas & Other Stories

Рейтинг фильма

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Обновлено 26 ноября 2025

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