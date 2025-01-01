Меню
На опасной земле

On Dangerous Ground 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1951
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
On Dangerous Ground, Odio en el alma, Cega Paixão, Cinzas que Queimam, Dark Highway, En terreno peligroso, Epikindyno monopati, Farlig mark, Kiken-na basho de, La casa en la sombra, La maison dans l'ombre, Mad with Much Heart, Na nebezpečném území, Na opasnom terenu, Neve rossa, Niebezpieczne terytorium, Opasan teren, Pe teren periculos, Pettävällä pohjalla, Tehlikeli Av, Terreny perillós, Valle radiactivo, Veszélyes terepen, Επικίνδυνο μονοπάτι, На опасна земя, На опасной земле, 危険な場所で
Режиссер
Николас Рэй
В ролях
Ида Лупино
Роберт Райан
Уорд Бонд
Charles Kemper
Энтони Росс
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
