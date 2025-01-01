Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of On Dangerous Ground
1 poster
Kinoafisha Films On Dangerous Ground

On Dangerous Ground

On Dangerous Ground 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A big-city cop is reassigned to the country after his superiors find him too angry to be an effective policeman. While on his temporary assignment he assists in a manhunt of a suspected murderer.
Country USA
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1951
Production RKO Radio Pictures
Also known as
On Dangerous Ground, Odio en el alma, Cega Paixão, Cinzas que Queimam, Dark Highway, En terreno peligroso, Epikindyno monopati, Farlig mark, Kiken-na basho de, La casa en la sombra, La maison dans l'ombre, Mad with Much Heart, Na nebezpečném území, Na opasnom terenu, Neve rossa, Niebezpieczne terytorium, Opasan teren, Pe teren periculos, Pettävällä pohjalla, Tehlikeli Av, Terreny perillós, Valle radiactivo, Veszélyes terepen, Επικίνδυνο μονοπάτι, На опасна земя, На опасной земле, 危険な場所で
Director
Nicholas Ray
Cast
Ida Lupino
Robert Ryan
Ward Bond
Charles Kemper
Entoni Ross
Cast and Crew

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more