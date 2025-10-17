Страна Болгария / Хорватия / Венгрия / Македония

Продолжительность 1 час 26 минут

Год выпуска 2024

Премьера в мире 17 октября 2025

Дата выхода 17 октября 2025 Болгария A

Бюджет €1 132 978

Производство Lynx Animation Studios, 3D2D Animatori, Invictus