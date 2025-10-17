Меню
Киноафиша Фильмы Иван Вардар спасает Галактику

Иван Вардар спасает Галактику

Jon Vardar protiv Galaksijata 18+
Страна Болгария / Хорватия / Венгрия / Македония
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 17 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025 Болгария A
Бюджет €1 132 978
Производство Lynx Animation Studios, 3D2D Animatori, Invictus
Другие названия
Jon Vardar protiv Galaksijata, John Vardar vs the Galaxy, John Vardar vs. a galaxis, Jon Vardar contra la Galaxia, Иван Вардар спасает Галактику, 銀河大戰
Режиссер
Goce Cvetanovski
В ролях
Zarko Dimoski
Damjan Cvetanovski
Emilija Micevska
Atanas Atanasovski
Marko Bogdanovski
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
