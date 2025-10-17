Иван Вардар спасает Галактику
Jon Vardar protiv Galaksijata
18+
Страна
Болгария / Хорватия / Венгрия / Македония
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
17 октября 2025
Дата выхода
|17 октября 2025
|Болгария
|A
Бюджет
€1 132 978
Производство
Lynx Animation Studios, 3D2D Animatori, Invictus
Другие названия
Jon Vardar protiv Galaksijata, John Vardar vs the Galaxy, John Vardar vs. a galaxis, Jon Vardar contra la Galaxia, Иван Вардар спасает Галактику, 銀河大戰