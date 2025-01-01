Меню
Постер фильма Караоке
1 постер
Киноафиша Фильмы Караоке

Караоке

Karaoké 18+
О фильме

Сюжет вращается вокруг Бенедикт, чья карьера внезапно оказывается под угрозой после вечера, проведенного в излишествах. Когда она оказывается в самом низу, Фату с ее непоколебимой страстью к караоке предлагает ей неожиданный вызов: вместе принять участие в большом национальном конкурсе караоке.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Бюджет €7 000 000
Сборы в мире $1 404 406
Производство Les films du 24, TF1 Films Production, Canal+
Другие названия
Karaoké, Karaoke, Karaoke - Ein ungleiches Paar, Караоке
Режиссер
Стефан Бен Ласен
В ролях
Мишель Ларок
Мишель Ларок
Клаудия Тагбо
Давид Мора
Sébastien Chassagne
Йохен Хаэгеле
Йохен Хаэгеле
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
