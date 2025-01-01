Сюжет вращается вокруг Бенедикт, чья карьера внезапно оказывается под угрозой после вечера, проведенного в излишествах. Когда она оказывается в самом низу, Фату с ее непоколебимой страстью к караоке предлагает ей неожиданный вызов: вместе принять участие в большом национальном конкурсе караоке.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска2024
Бюджет€7 000 000
Сборы в мире$1 404 406
ПроизводствоLes films du 24, TF1 Films Production, Canal+
Другие названия
Karaoké, Karaoke, Karaoke - Ein ungleiches Paar, Караоке