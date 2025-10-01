Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Киноафиша
Фильмы
Idly Kadai
Idly Kadai
Idly Kadai
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
спорт
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 28 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
1 октября 2025
Дата выхода
1 октября 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$234 276
Производство
Benetone Films, Dawn Pictures, Wunderbar Films
Другие названия
Idly Kadai, D52, DD4, Idli Kadai, Idli Kottu
Режиссер
Дхануш
В ролях
Дхануш
Илаварасу
Geetha Kailasam
Нитья Менен
Шалини Пандей
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору
Не принцесса, а злой монстр-полубог: во 2 сезоне «Асоки» должна вернуться Портман – но в роли Падме вы ее не увидите
Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом
«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»
«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi
Осторожно: вызывает острое желание устроить марафон! 5 коротких хоррор-сериалов, которые не захочется выключать до самого конца
Как звали Фею-крестную из «Шрэка»? Изначально она должна была появиться еще в первой части – и совсем в другом амплуа
Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667