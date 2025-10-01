Меню
Постер фильма Idly Kadai
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Idly Kadai

Idly Kadai

Idly Kadai
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 октября 2025
Дата выхода
1 октября 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $234 276
Производство Benetone Films, Dawn Pictures, Wunderbar Films
Другие названия
Idly Kadai, D52, DD4, Idli Kadai, Idli Kottu
Режиссер
Дхануш
Дхануш
В ролях
Дхануш
Дхануш
Илаварасу
Geetha Kailasam
Нитья Менен
Шалини Пандей
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
