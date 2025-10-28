Меню
Постер фильма Три мудреца и мальчик
1 постер
Три мудреца и мальчик

Three Wiser Men and a Boy 18+
О фильме

Братья Люк, Тэйлор и Стефан помогают сыну Люка со школьным мюзиклом, когда режиссёр бросает постановку. Параллельно им приходится иметь дело с новым парнем своей мамы, что добавляет хаотичности в рождественские праздники.

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 28 октября 2025
Премьера в мире 28 октября 2025
Бюджет $3 000 000
Производство Lighthouse Pictures
Другие названия
Three Wiser Men and a Boy, Harvest Winter, Three Wisemen 2, Untitled Three Wisemen Sequel
Режиссер
Терри Ингрэм
В ролях
Пол Кэмпбелл
Пол Кэмпбелл
Тайлер Хайнс
Тайлер Хайнс
Эндрю В. Уолкер
Маргарет Колин
Кристофер Шайр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
