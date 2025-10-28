Братья Люк, Тэйлор и Стефан помогают сыну Люка со школьным мюзиклом, когда режиссёр бросает постановку. Параллельно им приходится иметь дело с новым парнем своей мамы, что добавляет хаотичности в рождественские праздники.
СтранаКанада / США
Продолжительность1 час 24 минуты
Год выпуска2024
Премьера онлайн28 октября 2025
Премьера в мире28 октября 2025
Бюджет$3 000 000
ПроизводствоLighthouse Pictures
Другие названия
Three Wiser Men and a Boy, Harvest Winter, Three Wisemen 2, Untitled Three Wisemen Sequel