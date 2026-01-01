Оповещения от Киноафиши
Ты - самое дорогое, что у меня есть

Ты - самое дорогое, что у меня есть

Geu sijeol, uriga johahaetdeon sonyeo 18+
О фильме

Старшеклассник Ку Джин-ву плохо учится, у него нет амбиций, и он ни о чём особо не мечтает. Всё своё время парень проводит, гуляя и дурачась с друзьями, такими же беспечными подростками, как и он сам. Ку Джин-ву влюбляется в старосту класса, красавицу, зануду и отличницу О Сон-а, о которой мечтают все мальчики класса. Но девушку интересуют лишь занятия. Неожиданно Ку Джин-ву обвиняется в краже, и девушка заступается за него перед преподавателем. Парень обретает надежду на то, что он ей небезразличен. Молодые люди начинают общаться, и девушка помогает ему подтянуть учёбу. Под её влиянием школьник начинает переосмысливать свою жизнь, но есть ли у него шанс на взаимность?

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Сборы в мире $1 032 070
Производство Jayuro Pictures, Studio Take
Другие названия
Geu sijeol, uriga johahaetdeon sonyeo, You Are the Apple of My Eye, La Niña De Mis Ojos, A Menina dos Meus Olhos, Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Ты - самое дорогое, что у меня есть, あの夏、僕たちが好きだったソナへ, 妳是我眼中的蘋果
Режиссер
Чо Ён-мён
В ролях
Чин Ён
Щин Ын-джон
Юнг Ли
Юнг Ли
Ким Да-хён
Ким Да-хён
Ли Мин-гу
Ли Мин-гу
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
