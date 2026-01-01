Старшеклассник Ку Джин-ву плохо учится, у него нет амбиций, и он ни о чём особо не мечтает. Всё своё время парень проводит, гуляя и дурачась с друзьями, такими же беспечными подростками, как и он сам. Ку Джин-ву влюбляется в старосту класса, красавицу, зануду и отличницу О Сон-а, о которой мечтают все мальчики класса. Но девушку интересуют лишь занятия. Неожиданно Ку Джин-ву обвиняется в краже, и девушка заступается за него перед преподавателем. Парень обретает надежду на то, что он ей небезразличен. Молодые люди начинают общаться, и девушка помогает ему подтянуть учёбу. Под её влиянием школьник начинает переосмысливать свою жизнь, но есть ли у него шанс на взаимность?