Проработав несколько лет в Корее, Галия возвращается в родное село, к шаныраку, на строительство которого она прислала деньги. Когда родственники собираются на новоселье, все, кажется, встречают её очень тепло. Однако за столом начинают раскрываться самые сокровенные намерения каждого относительно дома. Братья Абай и Ермек, сестра Алия и зять Шалкар делятся своими мыслями о будущем дома. Скрытые конфликты, соперничество, обиды и старые обиды выходят на поверхность, и раскрываются истинные отношения в семье.
|2 октября 2025
|Казахстан
|14+
Заставляет задуматься