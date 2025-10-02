Меню
Теплое гнездо

Ыстық ұя
О фильме

Проработав несколько лет в Корее, Галия возвращается в родное село, к шаныраку, на строительство которого она прислала деньги. Когда родственники собираются на новоселье, все, кажется, встречают её очень тепло. Однако за столом начинают раскрываться самые сокровенные намерения каждого относительно дома. Братья Абай и Ермек, сестра Алия и зять Шалкар делятся своими мыслями о будущем дома. Скрытые конфликты, соперничество, обиды и старые обиды выходят на поверхность, и раскрываются истинные отношения в семье.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 октября 2025
Дата выхода
2 октября 2025 Казахстан 14+
Режиссер
Дархан Карипов
В ролях
Дарига Бадыкова
Олжас Абай
Ержан Тусупов
Ержан Тусупов
Индира Сабирова
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 7 голосов
ain2050 9 октября 2025, 10:56
Керемет фильм , әлбетте көруге болады.\
Заставляет задуматься
Балжан Ботабаева 11 октября 2025, 21:32
Обязательно нужно пойти , с родителями уж тем более😍💔
Теплое гнездо - трейлер
Теплое гнездо Трейлер
