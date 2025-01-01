Главный герой фильма проигрывает в карты машину отца своей возлюбленной и закладывает её в качестве залога. Чтобы не потерять любимую, он должен найти деньги, отдать карточный долг и вернуть машину. Для этого он обращается за помощью к своим друзьям. Но это оказывается не так просто. Ведь четверо друзей, выросшие вместе с детства, — это, в буквальном смысле, «четыре колеса». На протяжении всего фильма, в поисках денег, друзей ждут захватывающие и полные юмора приключения. В каждой ситуации они «попадают под колёса».