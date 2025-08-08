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13 dni do wakacji
13 dni do wakacji
13 dni do wakacji
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Год выпуска
2025
Премьера в мире
8 августа 2025
Дата выхода
8 августа 2025
Польша
Производство
Akson Studio
Другие названия
13 dni do wakacji
Режиссер
Бартош Ковальски
В ролях
Nicole Bogdanowicz
Bartlomiej Deklewa
Katarzyna Galazka
Teodor Koziar
Hubert Lapacz
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