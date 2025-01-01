Холмс, Ватсон, Бэрримор и собака Баскервилей… Напрасно вы думаете, что знаете эту историю. Готовьтесь к сюрпризам и неожиданным поворотам: из тени выходит неподражаемая миссис Хадсон, чтобы взять расследование в свои руки. Биг-Бен в натуральную величину, коварные болота Девоншира и песни, преследующие вас, как профессор Мориарти Холмса, – в детективной музыкальной комедии «Элементарно, Хадсон!». Представьте, что вам досталось в наследство старинное поместье в Англии, а вместе с ним – родовое проклятье, из-за которого отдал концы последний владелец. Как вы поступите? Обратитесь к лучшему сыщику, конечно! И если вы – персонаж повести англичанина Конан Дойла, то окажетесь на Бейкер-стрит в компании величайшего детектива всех времён Шерлока Холмса и его верного помощника доктора Ватсона. Но что, если за их блестящими расследованиями стоит кто-то другой? Что, если миссис Хадсон, у которой они снимают квартиру, не старушка-божий одуванчик, а суперженщина, раскрывающая преступления, пока Холмс и Ватсон гоняют чаи и читают хвалебные статьи о себе в утренних газетах? Смотрите самое нешаблонное прочтение «Собаки Баскервилей» под песни «Союза рыжих» – самой неформальной музыкальной группы в истории! На сцене – созвездие актёров Театра Наций, «Ленкома», «Сатирикона», Театра им. Пушкина, Театра им. Моссовета.